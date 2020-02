La RN 116, impraticable après le passage de la tempête Gloria

La nationale 116 présente des fissures et des trous depuis le passage de la tempête Gloria, à un point qu'elle en est devenue impraticable. Les dégâts s'aggravent d'heure en heure suite à un glissement de terrain. Les habitants du Mont-Louis (Pyrénées-Orientales) en subissent déjà les conséquences. Pourtant, les travaux pourraient encore prendre plusieurs semaines. Un important manque à gagner pour les commerçants de la commune qui vivent du tourisme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.