La Rochelle en fête pour ses héros

Il fallait bien 35 000 supporters en jaune et noir sur le port de la Rochelle ce dimanche soir, pour accueillir leurs héros. "C'est trop bien, bravo la Rochelle", lance une supportrice. "C'est historique, mais on a réussi à toucher la coupe", confie un supporter. Pour la première fois de son histoire, le Stade Rochelais est champion d'Europe. C'est une belle revanche, un an après avoir échoué en finale face à Toulouse. "On n'aurait jamais cru et aujourd'hui, on est les champions d'Europe. Il n'y a pas de mots, c'est beau", affirme un autre supporter. Ce sont beaucoup d'émotions et de chemins parcourus. Il y a huit ans à peine, la Rochelle fêtait son arrivée en Top 14. Ce lundi matin, le vieux port a retrouvé son calme, mais la tête est encore à la fête. "C'est un petit club qui est tout en haut de l'Europe, et c'est ça qui est merveilleux", confie un Rochelais. Et si la Rochelle continuait sur sa lancée, ils espèrent tous voir le club remporter le championnat du Top 14 et défilé avec le bouclier de Brennus dans un mois. TF1 | Reportage V. David, C. Brousseau