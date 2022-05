La rose de mai, le parfum de Grasse

C'est au petit-matin que les roses à peine écloses exhalent leur parfum le plus subtil. Les senteurs de la fleur fraîchement épanouie vont très vite se volatiliser, alors les cueilleurs sont au travail de très bonne heure, ce qui n'est pas pour leur déplaire. "J'adore la nature, j'adore les roses et ça sent bon", lance l'un d'eux. La cueillette doit être délicate et précise. Comme son nom l'indique, la rose de mai se récolte en ce moment, jusqu'au mois de juin. Cette année, les conditions climatiques sont particulièrement propices à sa culture. "Nous avons eu cette année un hiver un peu plus rigoureux que les autres années, et en plus, sur le mois de mars et avril, nous avons eu des conditions assez clémentes. Cette année, c'est une très bonne récolte", explique Fabrice Bianchi, directeur de l'exploitation "Mul". Dans la région de Grasse, la rose centifolia peut développer des senteurs très riches. C'est la composante essentielle d'un célèbre parfum numéroté. La totalité des 30 tonnes de roses qui poussent ici sont réservées par ce parfumeur. Sitôt cueillies, les fleurs sont transportées à l'usine d'à côté. Pour garder la fraîcheur, l'extraction se fait immédiatement. Les parfums des roses de mai embaument alors toute la région. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde