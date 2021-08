La rose trémière, fleur emblématique de l'été

Elle a fait de l'île d'Yeu (Vendée) son terrain de jeu. La rose trémière est une fleur de caractère : chaque été, elle s’épanouit où elle veut, au coin d'une ruelle ou dans les jardins. Pourpre, fuchsia, rose pâle ou blanche, elle se pavane pour le plus grand plaisir de tous. Jacques vient de couper quelques tiges fanées, mais pas question de les jeter telles quelles. Il en récupère quelques graines pour pouvoir les ressemer. Celles-ci étant légères, elles sont emportées par le vent. Raison pour laquelle la rose trémière pousse partout. Au cours d'une promenade à vélo, Jules et son père ont ainsi amassé un précieux trésor. "Je vais les planter dans mon jardin à Sanary", a confié Jules. "Si on arrive à les acclimater chez nous, ça nous fera une petite pensée en patientant pour les prochaines vacances", espère son père. Car une fois semée, c'est un peu au petit bonheur la chance : la rose trémière pousse où elle veut, quand elle veut. Il faut attendre les beaux jours pour voir le résultat.