La rousquille, un gâteau catalan qui a la cote

Dans une pâtisserie d'Amélie-les-Bains-Palalda (Pyrénées-Orientales), la rousquille intéresse beaucoup plus les consommateurs que les autres gâteaux. Cette gourmandise d'origine catalane est très appréciée en raison de son goût unique. Son succès repose sur sa recette mélangeant savamment la farine, le sucre, les oeufs et les matières grasses, le tout lié par un secret jalousement gardé. Elle se déguste très bien avec une bonne tasse de café.