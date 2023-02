La route aux 1 000 déchets

Sur le bord des routes ou en pleine nature, on trouve des dépôts sauvages d'ordures partout autour de Forbach. Un paysage souillé qui écœure les habitants. "C'est tout à fait révoltant", "c'est vraiment désespérant de voir comment les gens traitent la nature", confient certains. Les bénévoles d'une association de protection de l'environnement se battent depuis 30 ans contre les pollueurs. Pendant leurs balades, ils ont souvent de mauvaises surprises. Avec leurs petits moyens, ils organisent plusieurs ramassages par an, mais cela ne suffit pas. Pour ramasser les tonnes d'ordures sauvages, les communes du secteur dépensent au moins 100 000 euros par an. On trouve de tout, même des déchets issus de chantiers de construction. À noter qu'une partie de ces ordures viennent d'Allemagne. Il y a beaucoup de pneus. Ils arrivent dans le pays à bord de discrètes camionnettes comme nous l'explique un élu en charge de la collecte des déchets. Difficile de prendre en flagrant délit les pollueurs, leurs dépôts se font souvent en quelques minutes. Mais c'est un jeu dangereux passible de 15 000 euros d'amende. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse