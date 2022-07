La route aux 400 virages

C'est une route où chaque lacet est spectaculaire, chaque croisement périlleux et chaque vue époustouflante. Lorsqu'on emprunte cette route, il faut avoir le cœur bien accroché et le pied pas trop loin du frein. "C'est impressionnant. Il faut faire attention, c'est un peu dangereux, mais ça en vaut le coup", confie une dame. La construction de ces 400 virages sur 35 kilomètres a débuté en 1927, sous la houlette de la direction coloniale des travaux publics. Elle remplace le long chemin piéton qui permettait de rejoindre Saint-Louis sur la côte, au petit village de Cilaos. Aujourd'hui, les virages ont été adoucis et la route un peu élargie, mais elle reste très dangereuse. La falaise est instable et régulièrement, de gros rochers tombent sur la route. Nous reprenons la route un peu moins rassurés, jusqu'au village de Cilaos, perché à 1 200 mètres d'altitude. Ici, on vit essentiellement du tourisme et de la culture de lentille ou de vigne. Mais dans cette petite maison, c'est un autre savoir-faire qui perdure en silence : la broderie de Cilaos. Que découvrir d'autres dans ce village ? TF1 | Reportage H. Capis, S. Ducasse