La route du Ventoux rouverte pour le printemps

C'est encore l'hiver ce jeudi matin au sommet du Mont Ventoux. À 1 910 mètres d'altitude, dans le brouillard, les agents s'activent. Il faut déneiger la route et casser la glace avec la fraiseuse pour la rendre accessible. Un peu plus bas, le brouillard s'estompe et la route est plus claire. La barrière est désormais ouverte. Chaque année, des agents sont chargés d'ouvrir aux automobilistes le chemin qui mène au sommet. "C'est un moment magique où on peut réaccéder enfin au sommet", lance Dominique Tassan, chef du centre routier de Carpentras (Vaucluse). Un Allemand est justement en train d'attendre pour passer avec son camping-car. Des cyclistes vont mettre un peu plus de temps pour monter, mais ils aiment cela. Et une Allemande n'a pas choisi son jour au hasard. L'année dernière, 125 000 passionnés de vélo ont pédalé sur le Mont Ventoux. Pour le propriétaire d'un restaurant, c'est une nouvelle saison qui démarre ce jeudi. L'équipe a tout prévu pour la première montée au sommet du Ventoux du printemps. Il n'y a rien de mieux qu'un gigot d'agneau avant ou après l'ascension. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba