La route en or

Là-bas règne une seule couleur, le jaune. À chaque virage, l'éclat des mimosas. À chaque détour, un nouveau panorama. Virginie Benessiano organise des promenades en 2CV à la découverte de l'or jaune. Symbole de la Côte d'Azur, il n'y est pourtant arrivé qu'au XVIIIe siècle. Ce jour-là, Virginie conduit l'équipe d'un hôtel-restaurant voisin. Ils n'avaient jamais parcouru cette route, et c'est un émerveillement. Dans la plus grande forêt de mimosa d'Europe, les promeneurs sont nombreux à marcher pour aller au plus près des fleurs. Les mimosas mettent tous les sens en éveil. Là-bas, on vient les respirer, les contempler, et même les toucher. Nous quittons les forêts de mimosa sauvages pour les plantations. Sur les collines de Pégomas (Alpes-Maritimes), le mimosa a trouvé un terrain idéal. Les branches atteignent très vite deux mètres de haut. C'est la grand-mère de Fabien Reynaud, producteur de mimosa, qui a commencé la production dans les années 20. C'est avec fierté qu'il continue maintenant ce métier. Les températures très douces du début de l'hiver ont accéléré la floraison du mimosa, cette année. Il faut donc se dépêcher pour en profiter. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Guido, B. Taïb