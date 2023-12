La route nous rend-elle fous ?

La scène commence par des insultes, mais elle va très vite dégénérer. À coups de barre de fer, un homme casse plusieurs vitres du bus avant de repartir. Blessés aux mains, le chauffeur a eu dix jours d'arrêt de travail. Des violences routières de plus en plus fréquentes pour un simple coup de klaxon, ou pour une queue de poisson. Sur le périphérique parisien, un conducteur n'hésite pas à utiliser du gaz lacrymogène en représailles. Quelques kilomètres plus loin, les deux hommes s'affrontent en plein milieu de la circulation. Ce sont des cas extrêmes. Mais ce mercredi matin, vous avez confirmé être plus tendu derrière votre volant. "Je m’énerve vite et je me surprends parfois", affirme une conductrice. Près de 20% des Français admettent sortir de leur véhicule pour s'expliquer avec un autre conducteur. Et les cyclistes ne font pas exception, la cohabitation avec la voiture se termine parfois très mal. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier, E. Boishult