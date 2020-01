La route principale vers Le Falgoux coupée dans le Cantal

Le Cantal a été récemment touché par de fortes pluies. En conséquence, la route principale d'accès au village du Falgoux est coupée. Les prés gorgés d'eaux et les terrains qui s'affaissent aux environs ont en effet engendré sa fissure. De leur côté, les habitants sont stupéfaits. Pour rejoindre la commune, il faut désormais emprunter la route sinueuse de l'un des deux cols voisins. Quels en sont les risques ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.