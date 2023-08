La route qui fait baisser la température

Dans un parc de Toulon, vos petits pieds sont soulagés. Fini le supplice estival du macadam brûlant. Sur les trottoirs aussi, la mairie a choisi un revêtement qui n'absorbe pas la chaleur. De couleur blanche ou ocre, ces revêtements clairs réfléchissent la lumière et donc la chaleur. Ils peuvent faire chuter la température ambiante de plusieurs degrés. On a voulu faire le test. Quand on prend la température, le thermomètre affiche 40,7 °C. Juste à côté, à quelques mètres d'écart sur du bitume plus classique, 49,1 °C, soit presque dix degrés de différence. Comment s'explique le phénomène ? C'est grâce à la composition du matériau, produit entre autres par l'entreprise Colas du groupe Bouygues, propriétaire de TF1. Frédéric Giraud nous explique : "C'est un enrobé de couleur claire qui est issu d'un taux d'oxyde de titane différent d'un enrobé classique de couleur noire, qui nous permet d'obtenir cette couleur, qui au soleil ne stocke pas la chaleur". Ce revêtement a tout de même un coût, 30% plus cher que du goudron noir. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba