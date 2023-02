La rue des rideaux baissés

Le secteur du prêt-à-porter est en crise. Ces dernières semaines, plusieurs enseignes ont fermé leur magasin. Cela se voit dans nos centres-villes. Des rues se retrouvent presque vides, désertées. Ils ont du mal à reconnaître leur centre-ville. Rideaux baissés, enseignes à bout de souffle, il est difficile de ne pas voir la crise du prêt-à-porter à Bourg-en-Bresse (Ain), 40 000 habitants et ses rues piétonnes. Il est impossible de ne pas s'en alarmer : "C'est sinistré" ; "C'est en train de mourir tout simplement". Le centre-ville est vide à certaines heures de la journée. Et si l'on y fait moins les boutiques, on y mange moins au restaurant. Au côté de la quinzaine de boutiques fermées en quelques mois, il y a des indépendants qui résistent. Mais ils craignent la désertion des clients. Y a-t-il des raisons d'espérer ? Oui, pour la municipalité. "On a trois franchises nationales intéressées pour ce local. Les autres ne resteront pas vacants pour longtemps", explique Aurore Perron, manager de centre-ville de la mairie de Bourg-en-Bresse. Sa mission est de convaincre les bailleurs de mieux choisir les commerces. Il faut se diversifier, se réinventer, pour que ces villes moyennes parviennent à sauver leur cœur. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize