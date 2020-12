La ruée dans les magasins à dix jours de Noël

Dans un magasin de jouets, les caddies sont pleins à craquer à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). "C'est pour faire plaisir aux enfants", affirme un client. Certains ont profité du dimanche pour rattraper le temps perdu. Il y a déjà des ruptures de stocks. Par exemple, l'ours parlant "Cubby" n'est plus disponible chez King Jouet. "Cela fait une dizaine de jours qu'on ne l'a plus malheureusement. On a eu un stock important, mais le produit était déjà rupturiste en 2019", explique Cédric Domain, directeur du magasin. La carte bleue se met donc à chauffer. Sans les traditionnelles animations de Noël, il y a eu un peu moins de monde, alors que tous les commerces étaient ouverts. La fermeture des bars et restaurants a également eu un impact sur les ventes. "Comme les gens sont en famille le dimanche, c'est très compliqué pour eux", argumente une vendeuse. Les commerçants sont tout de même soulagés, car le mois de décembre sera le plus important de l'année.