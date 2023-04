La ruée dans les vide-greniers

A Entressen (Bouches-du-Rhône), pour ce premier rendez-vous du printemps, il n'a pas fallu longtemps pour vérifier que le vide-grenier est une activité qui a le vent en poupe. Sur ce parking, malgré la fraîcheur, pas de quoi arrêter les nombreux chercheurs de petits trésors. Une chasse aux bonnes affaires plébiscitée par les Français. Pour cette vendeuse habituée, il y a de plus en plus de monde chaque année. Pour certains, le vide-grenier est même devenu la sortie incontournable du week-end. "Ça me plaît. Chaque week-end, je suis là. Chaque vide-grenier, je suis là. Et puis, on fait des belles trouvailles, c'est ça qui est génial !", témoigne une cliente. Les vendeurs sont également gagnants. Ils vident leurs placards et trouvent aussi dans le vide-grenier un moyen d'améliorer un peu leur pouvoir d'achat à condition toutefois, de savoir déterminer le juste prix. Pas simple par exemple de connaître le cours du dragon sur le marché d'occasion. Ce pichet métallique a été négocié cinq euros. Un peu plus loin, une petite robe attend sa princesse. La preuve, s'il en fallait, qu'un vide-grenier a toujours une dimension un peu magique. Cela tombe bien, car la saison vient de commencer. TF1 | Reportage M. Perrot, H.P. Amar