La ruée sur le bois de chauffage

Il va faire 38 degrés ce mercredi après-midi à Toulouse et pourtant, cette mère de famille pense déjà à son chauffage. Voilà de quoi tenir l'hiver. Montant de la facture pour cette livraison de bois de chauffage : 480 euros, moins cher que le gaz et l'électricité. Et pour faire des économies, Caroline ne chauffe pas les chambres et n'utilise la chaudière à gaz que pour l'eau. La journée ne fait que commencer pour Nicolas le chauffeur, avec un planning chargé. Au siège de l'entreprise, au milieu de l'énorme stock de bois, les commandes affluent. Dans son bureau, Sabrina croule sous les coups de fil, une cinquantaine par jour. Des clients qui commandent plus que d'habitude. Cette explosion de la demande en bois fait flamber les tarifs. Pour faire face, cette entreprise a dû embaucher, acheter du matériel et donc augmenter le prix du stère. Le risque dans les semaines à venir, c'est la pénurie. Certains revendeurs de bois de chauffage ont déjà commencé à refuser les commandes. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet