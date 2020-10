La ruée sur le vaccin de la grippe cette année

Actuellement à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), toutes les pharmacies ne disposent plus de vaccins contre la grippe saisonnière. Dans cette ville, ces établissements ont fait l'équivalent d'un mois et demi de vaccination en trois jours seulement. En effet, cinq millions de vaccins ont été écoulés en une semaine dans tout l'Hexagone. Malgré une anticipation de la part des officines, la demande est telle que 30% d'entre elles se retrouvent déjà en rupture de stock. Selon les pharmaciens, cette ruée vers les vaccins contre la grippe viendrait de l'épidémie de coronavirus qui a créé un climat d'anxiété. De ce fait, ils doivent faire le tri et prioriser les clients qui disposent d'un bon de prise en charge gratuite de l'Assurance maladie. Dès septembre, le gouvernement a annoncé la commande de 30% de vaccins supplémentaires. Toutefois, les pharmacies craignent une pénurie si cette affluence continue, et ce, en dépit d'un réapprovisionnement.