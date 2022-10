La ruée sur les chauffages d'appoint

À la recherche de confort à moindres frais. C'est la mission du moment pour beaucoup de clients des magasins de bricolage. Dès les premiers froids, les ventes d'appareils de chauffage d'appoint y ont été multipliées par quatre. Les produits électriques sont les plus populaires. En effet, les clients veulent avoir plusieurs types d'énergie à disposition. Dans la Meuse, les températures ont baissé. Emmanuel et Diane ont une chaudière à pellet. Il s'agit d'une énergie dont le prix a été multiplié par trois. Mais cet hiver, ce chauffage central tournera le moins possible, car le couple a acheté un chauffage d'appoint électrique. Ils le déplaceront en fonction de leur besoin. Chauffage électrique, poêle au gaz ou au pétrole... les solutions sont nombreuses. L'important est de bien choisir la puissance de son appareil. Autre astuce : éviter les courants d'air. Les poêles à bois sont aussi très demandés, mais pour s'équiper, il faudrait être patient. Il y a déjà trois mois d'attente pour la livraison de ces produits. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse, V. Dietsch