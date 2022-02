La Russie passe en force en Ukraine

Quelques minutes après l'annonce de Vladimir Poutine, des célébrations impromptues ont eu lieu au cœur de Donetsk avec des drapeaux russes. Mais elles ne durent pas longtemps, car les habitants sont vite rentrés chez eux. En effet, dans les faubourgs de la ville, on entend à nouveau des échanges de tirs intenses à l'arme lourde. Une heure plus tôt, nous avons croisé une colonne de véhicules blindés qui se dirigent vers la ligne de front, dans la zone de l'aéroport. C'est un lieu hautement stratégique, ciblé régulièrement par les forces ukrainiennes. Ce mardi matin, sur la place Lénine, les rares habitants que nous avons rencontrés sont restés très prudents. Dans une autre rue, c'est une toute autre ambiance. Des hommes, des civils, viennent de s'inscrire sur des listes pour aller combattre sur le front. La mobilisation générale continue et la République autoproclamée de Lougansk, l'autre bastion séparatiste, a annoncé l'arrivée de volontaires étrangers pour aller aider les séparatistes sur le front en cas de guerre. TF1 | Reportage L. Boudoul, G. Parrot