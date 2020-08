Saint-Fiacre, le patron des jardiniers

Au château de Valmer (Indre-et-Loire), les jardiniers s'activent pour redessiner les allées à la française. Les visiteurs viennent ensuite pour contempler la rigueur des lignes depuis les terrasses. Sur le chemin des potagers, ils font un clin d'œil à Saint-Fiacre, le patron des jardiniers. Cette année, le jardin est généreux et offre des fruits particuliers.