La Saint-Hubert, la fête des chasseurs

En ce jour de Saint-Hubert, les belles forêts d'automne sont calmes. Mais dans l'église de Charency-Vezin (Meurthe-et-Moselle), les cors de chasse résonnent. Dehors sur le parvis, chasseurs et cavaliers attendent le moment fort de cette cérémonie : la bénédiction des animaux. Pour les chasseurs, c'est un rendez-vous annuel incontournable. "C'est très très important ce rituel de la Saint-Hubert qui est fêtée depuis le IXe siècle" ; "on continue les traditions. Ça nous permet aussi de protéger nos chiens pour l'année", confient ces chasseurs. Pour certains chiens aussi, c'est un grand moment puisqu'ils viennent de naître. Saint-Hubert est le protecteur des chiens de chasse et des chevaux d'où la présence de nombreux cavaliers. "Ça fait vivre les villages. C'est sympa. Ça nous permet de faire une balade avec tous les copains, de sortir les animaux", confie cette cavalière. Une bénédiction toujours accompagnée par les cors de chasse. "Historiquement, la trompe vient de la chasse. Elle sert pour communiquer la chasse, on ne peut pas les dissocier", explique cet amateur. Et c'est sous les couleurs d'automne que cette fête de Saint-Hubert s'est terminée en musique.