La Saint-Nicolas, une tradition ancrée dans le cœur des Lorrains

La fête de la Saint-Nicolas a battu son plein à Saint-Nicolas-de-Port, en Meurthe-et-Moselle. Le saint patron des écoliers a béni ses fidèles lors de nombreux défilés. Pour les enfants, Saint-Nicolas incarnerait un vieux monsieur très gentil. Du côté des chrétiens, il y a une véritable ferveur religieuse. Depuis 774 ans, la procession aux flambeaux célèbre Saint-Nicolas, l'archevêque de Myre. Notons qu'à Saint-Nicolas-de-Port, cette fête est bien plus que du folklore.