La Sainte-Barbe, une tradition ancestrale de Noël

Ce 4 décembre 2019, on célèbre la fête de la Sainte-Barbe, patronne des mineurs, des pompiers ou encore des artilleurs. Pratiquée depuis des années dans le Nord-Pas-de-Calais et en Provence, cette tradition marque également le début des festivités de Noël. Dans les Bouches-du-Rhône, on commence déjà à planter les blés de la Sainte-Barbe. Cela consiste notamment à faire germer des grains de blé à l'aide d'un coton imbibé d'eau dans une coupelle ou dans des coquilles. Une pratique à faire en famille.