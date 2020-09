La saison de la chasse est lancée

Ce vendredi matin, deux groupes de chasseurs se sont retrouvés au Col des Palomières (Hautes-Pyrénées). Guy et Claude, les plus âgés, partent en éclaireur dans le bois des Baronnies pour "faire le pied du sanglier" avec comme seul arme, leur chien. Le fusil, lui, est resté à la maison. Dans le sillage des anciens, il y a la relève, guidée par un chasseur expérimenté. Pour ces chasseurs sans arme, le plaisir réside avant tout dans la balade, à l'écoute de la nature.