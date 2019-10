La saison de la coquille Saint-Jacques démarre

A Port-en-Bessin, dans le Calvados, les pêcheurs font déjà la course, alors que la saison de la coquille Saint-Jacques débute à peine. En effet, si la saison s'étale jusqu'au mois de mai 2020, tout se joue avant les fêtes de fin d'année. Par ailleurs, la pêche de ce précieux mollusque est très encadrée dans notre pays. Il est par exemple interdit de le surpêcher. Plus de 30 000 tonnes de coquilles Saint-Jacques sont appâtées tous les ans dans la Manche, dont la moitié en Normandie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.