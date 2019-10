La saison de l'agnelage débute dans les Hautes-Pyrénées

À Saligos, dans les Hautes-Pyrénées, les bergeries prennent l'allure d'une maternité. En effet, en pleine saison d'agnelage, plus d'une centaine de brebis mettent bas. Des agneaux remplissent les exploitations ovines, dont celle d'Elisabeth Vignes. Un spectacle qui émerveille particulièrement les enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.