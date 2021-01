La saison de l'élagage des arbres

Dans le jardin de Christian, un vénérable saule pleureur profite de l'hiver pour se faire une beauté. L'arbre est effectivement en état végétatif, idéal pour son élagage. Florian Vangraefschepe et son coéquipier sont à la manœuvre. Biens équipés, les deux hommes assurent leur sécurité avant de se hisser à quinze mètres de hauteur. Une progression bien difficile avant les premiers assauts de tronçonneuse. Pour l'élagage des arbres, aucune branche n'est coupée au hasard. "On fait une taille d'éclaircie, on garde les axes principaux, pour que l'arbre fasse sa vie correctement", explique Florian Vangraefschepe, élagueur. Le coût de cette opération s'élève à 500 euros pour plus de trois heures de travail. Une intervention qui rassure le propriétaire. Dans le Pas-de-Calais, un chêne situé dans le parc de la mairie à proximité d'une garderie doit être taillé en urgence. Une branche morte risque effectivement de tomber et blesser des passants. Cela relèverait de la responsabilité civile de la mairie.