La saison des amours débute pour les flamants roses

A Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), la saison des amours pour les flamants roses a commencé, une période cruciale pour la survie de l'espèce. Pour séduire les femelles, les mâles doivent réaliser la plus belle des danses possibles. Pour ce faire, ils se parent de leurs plus belles couleurs, se grandissent, tendent leur cou et lèvent leur bec. La parade nuptiale dure plusieurs semaines. Le couple formé reste fidèle le temps d'une saison et n'aura qu'un seul poussin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.