La saison des cèpes démarre à L'Espérou

Avec un chapeau marron rebondi et un pied bien ferme, le cèpe est sorti de terre. La saison des champignons a commencé à L'Espérou. Cette année 2019, les pluies ont été tardives. Par conséquent, les premiers cèpes ont également pris du retard. En compagnie de ses grands-parents, Arthur profite de la journée de cueillette dans la forêt. Pour ceux qui n'arrivent pas à s'y retrouver, direction les marchés, où les champignons coûtent presque 40 euros le kilo.