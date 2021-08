La saison des champignons joue les prolongations en Corrèze

Après une période pluvieuse et le retour de la chaleur, les champignons abondent en plein mois d'août. Une occasion d'aller les cueillir et de se mettre au frais dans les sous-bois. Des girolles en plein mois d'août, les cueilleurs de champignons ne voient cela que très rarement. Ils poussent normalement jusqu'en juillet. Dans les bois en Haute-Corrèze, sous les feuilles, s'en cachent encore des dizaines. Une trouvaille surprenante qui s'explique par un été hors du commun. La recette pour ce midi est déjà toute trouvée. Le reste des récoltes finit chez le grossiste de la région. Environ 7,5 kilogrammes de girolles ont été récoltés. C'est exceptionnel. On y trouve même des trompettes de la mort, censées pousser en octobre. Une aubaine pour le commerce. Avec le retour d'un temps plus sec et plus chaud, les champignons sauvages seront de moins en moins nombreux. Il faut se dépêcher d'en profiter avant les cueillettes de l'automne.