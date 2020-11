La saison des clémentines de Corse a débuté

Des clémentiniers à perte de vue et un fruit cueilli à maturité sur l'arbre. La Plaine orientale de Corse vit depuis le début du mois de novembre au rythme de cette récolte. Les cueilleurs regardent les fruits par rapport au calibre. On repère les clémentines les plus grosses, pour ensuite venir les tailler avec quelques feuilles. Ces dernières témoignent de la bonne qualité et de la fraîcheur. Chez les Mancel, depuis trois générations, la clémentine est considérée chaque saison comme le nouveau-né de la famille. Le ramassage est cajolé et le fruit est toujours goûté. Elle mûrit naturellement sur l'arbre. C'est en effet la caractéristique de la clémentine de Corse, qui bénéficie de l'IGP. Et le petit cul vert, c'est son signe de reconnaissance. Sur les étals, les consommateurs apprécient la fraîcheur de la clémentine de Corse. La récolte de ce fruit des fêtes de fin d'année se terminera au début du mois de janvier 2021. Pour la reconnaître : les deux feuilles et le cul vert.