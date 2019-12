La saison des coquilles de Noël a débuté dans le Nord

Dans le Nord, les boulangers ouvrent la saison de la traditionnelle coquille de Noël. Une brioche généreuse en forme de petit Jésus emmailloté qui est uniquement produite en décembre. Cette année 2019, près de 18 tonnes de coquilles de Noël vont être confectionnées par les artisans. À la fois croustillant, tendre et parfaitement sucré, c'est un vrai régal pour les clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.