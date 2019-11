La saison des figatelli débute en Corse

En Corse, les premières salaisons des figatelli ont commencé. C'est une tradition qui revient chaque année dans les villages de l'intérieur de l'île. Avant d'être consommées, ces saucisses doivent être séchées durant trois jours dans le fumoir. Leur recette est immuable et se transmet de génération en génération. Une spécialité corse qui perpétue un savoir-faire ancestral. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.