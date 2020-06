La saison des figues débute dans le Gard

Grâce à des températures plutôt favorables, la saison des figues s'annonce bien. D'ailleurs, la récolte des figues de fleur a déjà commencé dans le Gard. Leur arrivée a été très attendue dans les restaurants où elles sont de plus en plus prisées. Composées à 80% d'eau, les figues fraîches, très peu caloriques, peuvent être dégustées sans complexe jusqu'à la fin de la récolte en octobre.