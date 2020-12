La saison des litchis commence à La Réunion

Patrick est un cueilleur de litchis. Muni de son croché en bois, cela fait 28 ans qu'il casse des branches pour récolter ce petit fruit gorgé de sucre. De façon traditionnelle, une trentaine de saisonniers participe à la cueillette sur une quinzaine d'hectares. La plantation a été faite dans les années 60 par le grand-père de Vincent Sablé. À La Réunion, la saison dure un mois, de mi-novembre jusqu'à Noël. Les journées de travail sont intenses, car elles se font sept jours sur sept et sous le soleil ou encore la pluie tropicale. Des conditions extrêmes qui rebutent les nouvelles générations. "Cette année, on n'a pas ou peu de casseurs traditionnels. On s'est équipé d'une nacelle pour sécuriser la récolte", affirme le gérant du "Comptoir Mélissa". Environ 90% de la récolte de la plantation de litchis sont destinées à l'export, en particulier à l'Hexagone. Les petits fruits rouges qui rehaussent le vert des arbres de l'est de l'île se retrouveront donc d'ici quelques semaines sur vos tables de fêtes de fin d'année.