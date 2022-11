La saison des marchés de Noël est lancée

Ce vendredi matin, ce sont les derniers préparatifs pour les commerçants de Metz (Moselle) avant l’ouverture du marché de Noël. Entre stress et joie, ils attendent plus d’un million de personnes. Déjà jeudi soir, sous les illuminations de Noël, certains terminaient d’installer leur chalet, comme Virginie, impatiente de retrouver cette ambiance festive. "On est content de retrouver l’effervescence, la magie de Noël et puis de voir toutes les personnes qui vont venir pour faire leur cadeau", confie-t-elle. À onze heures ce matin, le marché de Noël de Metz est officiellement lancé. Pour Danny et Marianne, ils boivent leur premier vin chaud. Et doucement, le marché accueille les premiers curieux qui achètent des bonbons ou des boules de Noël. Forcément, ils sont ravis. "Je viens de démarrer donc c’est un petit peu magique", affirme une des clientes. Les gourmands pourront encore se régaler jusqu’à la fermeture du marché de Noël pour le 24 décembre. TF1 | Reportage J. Duong, G. Gruber, V. Ruckly