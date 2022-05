La saison des mariages s’annonce radieuse

Sophie va se marier en août. La date a été fixée il y a deux ans déjà. Dans ce magasin, les essayages s’enchaînent. C'est un peu l'embouteillage. Il faut dire que les fiancés ont retrouvé une certaine confiance dans l'avenir. Et les professionnels aussi. Patrice Matthieu loue sa villa pour des fêtes et des mariages. Son carnet de bail est déjà bien rempli : "ça fait quinze jours qu'on a repris. Et à partir de mi-juin, juillet et août, au minimum c'est deux prestations par semaine". Chez le traiteur Crystal, la saison des mariages démarre sur des chapeaux de roues. Pour pouvoir assurer en plus de différentes manifestations, avec cinq à six mariages par week-end, il doit s'organiser. Le budget des mariés est en légère hausse cette année. Les Français ont envie de faire la fête. "On sent que la reprise est là. Cette année, ça va être une très très belle saison", confie Didier Barbier. Certains week-ends en 2023 sont même déjà complets. Alors, si vous voulez vous marier dans un an, il est plus que temps de réserver. TF1 | Reportage A. Flieller, V. Capus