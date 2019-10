La saison du brame du cerf à Sologne, un spectacle éphémère

Après avoir passé un an dans la forêt de Sologne, les cerfs sortent pour se trouver une biche. De nombreux touristes ont fait le déplacement pour assister au spectacle inédit, celui des cris du brame du cerf. Les photographes, quant à eux, n'hésitent pas à immortaliser cette parade amoureuse. Pendant la visite, il faut rester discret pour ne pas perturber les cerfs. En effet, les biches ne sont fertiles qu'une journée par an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.