La saison du gras a commencé dans le Gers

Dans la matinée du 21 octobre 2019, touristes et Gersois se sont pressés devant la porte du marché au gras de Samatan, le premier de la saison. Leur objectif : acheter le meilleur foie gras au meilleur prix. À 30 euros le kilo, les acheteurs sont plutôt satisfaits. D'ailleurs, ils n'ont presque rien laissé sur les étals. Si certains commencent les réserves pour Noël, les plus impatients vont le cuisiner juste poelé, au déjeuner. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.