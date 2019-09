La saison du Mont d'Or commence

La commercialisation de ce fromage labellisé AOP débute ce 10 septembre 2019. Pour obtenir un bon Mont d'Or, il faut cailler le lait de vache. Celui-ci sera ensuite brassé pendant près de 20 minutes à une température de 39°C. Et après 21 jours d'entretien, les fromages sont mis en boîtes. Le Mont d'Or poursuivra enfin son affinage dans l'emballage. A noter que près de neuf millions de boîtes sont vendus chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.