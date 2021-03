La saison du pissenlit lancée en Alsace

Lardons et croûtons qui chantent dans la poêle sont une belle mélodie pour se mettre en appétit. Il s'agit des deux ingrédients indispensables pour la salade de pissenlits. Ce premier légume de l'année est à savourer. Mais avant d'en profiter, il faut mettre les mains dans la terre pour arracher les pissenlits avec la racine. Le travail demande un peu d'huile de coude. La découpe, qui est une opération importante, nécessite beaucoup de patience et de la joie. A Fessenheim-le-Bas (Bas-Rhin), l'exploitation de Marthe Kehren est connue et appréciée par ses clients. Ces derniers viennent chez elle pour la fraîcheur de ses légumes. "Depuis 25 ans, nous le travaillons avec amour pour le donner aux consommateurs", a-t-elle affirmé. La recette de Stéphane Friedmann, chef du restaurant "Le Relais des Saveurs", est simple : laver et couper les pissenlits, rajouter un œuf poché pour le goût, des lardons ainsi que des croûtons, sans oublier le glaçage final avec du vinaigre alsacien. Après la préparation vient le moment de goûter la première salade de l'année : un régal. Avec un tel chef-d'œuvre, il est difficile de rester objectif.