La saison du ramonage a débuté

Le froid approche. Afin d'éviter les accidents domestiques, il est recommandé d'entretenir les cheminées une à deux fois par an. En Isère, les ramoneurs croulent sous les commandes à cette période de l'année. En effet, ils doivent rattraper entre neuf à dix rendez-vous par jour. Leur intervention dure près de 30 minutes et coûte aux alentours de 150 euros. Souvent, ils profitent leur passage pour délivrer quelques conseils afin de ne pas encrasser la cheminée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.