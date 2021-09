La saison du ramonage débute

L'automne est arrivé. Il est temps de nettoyer sa cheminée. C'est la pleine saison pour Nicolas Belfie, ramoneur depuis onze ans. "Le planning est plein jusqu'en décembre. Il faut appeler de bonne heure pour avoir son rendez-vous", confie-t-il Chaque année, le ramonage est une étape indispensable pour pouvoir rallumer le feu et se réchauffer. C'est une obligation pour respecter son contrat d'assurance. "C'est très important pour éviter les débuts d'incendie et les inhalations de monoxyde de carbone", explique Nicolas. Cette famille normande attendait cela avec impatience. Voilà une bonne chose de faite. Nicolas est accompagné de son père Yannick. Un coup de main qui est le bienvenu à cette période. Une fois le ramonage terminé, place au premier feu de l'année. Ils ne perdent pas une minute. En ce moment, ils seront chez une dizaine de clients par jour. Le travail de Nicolas évolue. Il ramone de plus en plus de poêles à granulés. Cela représente 50% de son activité, contre 10% à ses débuts. "On est obligé de faire un entretien tous les ans, car sinon, ils perdent leurs performances", explique Nicolas.