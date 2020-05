La salade niçoise, le plat qui sent bon les vacances

La salade niçoise est un festival de légumes du moment. C'est une simple salade de crudité et pourtant, elle est connue dans le monde entier. Pour une explosion de saveurs lors de sa préparation, il faut empiler les ingrédients au lieu de les mélanger. Y ajouter de la pomme de terre et du haricot est déconseillé. La salade niçoise est l'un des éléments phares de la candidature de la cuisine niçoise au patrimoine immatériel de l'Unesco.