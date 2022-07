La salicorne, la saveur iodée de la baie de Somme

Sur les marchés de la baie de Somme, entre les légumes et la viande, un produit a fait son apparition. Les salicornes sont de longues tiges vertes. C'est une plante maritime à ne pas confondre avec une algue. Les clients en raffolent. Renée Michon, pêcheuse à pied, les a récoltées le matin même. Le végétal pousse dans les prés salées de la baie de Somme. En cette période, la salicorne est assez haute. Il est temps de la couper. Sur les lieux, la salicorne est à la fois baignée par l’eau de mer et l’eau douce de la rivière. Ce mélange lui confère un goût unique. Les pêcheurs à pied ne s’en lassent jamais. C’est aussi un plaisir de cuisiner la salicorne. Pour cela, on retrouve Renée Michon juste après son marché. La salicorne est pleine de nutriments. Elle se mange aussi bien crue que cuite. Pour le plat, elle accompagne un tournedos. Avec de la crème et de l’ail, elle fait un plat délicieux à déguster ensemble. C’est un plat entre terre et mer, un concentré de saveurs. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette