La salle des fêtes démolie avant d'avoir servi

Un chantier divise la commune de La Remaudière (Loire-Atlantique) depuis neuf ans. La salle polyvalente de la commune devait accueillir une médiathèque, des associations et des spectacles. Elle n’est pas achevée, et pourtant, la maire vient d'acter sa destruction. Cette dernière dénonce un projet démesuré lancé par l’ancienne équipe municipale, non réélue en 2014. Le budget de la commune s’élève à 850 000 euros, et le chantier aurait déjà coûté près de deux millions d’euros. Alan Coraud, l’ancien maire, n’a cessé de défendre son projet depuis tout ce temps. Certes, le bâtiment, est inachevé, mais reste debout. Sa destruction est un gâchis selon lui. Dans le bourg, tout le monde connaît le débat sur la salle polyvalente. Les habitants sont partagés. "Ça aurait été intéressant pour la commune d’avoir une salle comme ça", "j’étais pour la construction d’une salle, mais mesurée à la dimension de la commune", confient certains d’entre eux. La destruction pourrait coûter entre 150 et 350 000 euros. La municipalité espère revaloriser les matériaux. À la place, la maire envisage de construire des logements. TF1 | Reportage M. Giraud, F. Bourdillon