La sardine en fête à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Elles arrivent pile à l'heure pour être célébrées. Les toutes premières sardines de la saison débarquent sur le port au plus grand bonheur des touristes des locaux venus par centaine pour l'occasion. "Elles sont super" ; "Les sardines de Saint-Gilles sont les meilleures", témoignent les amateurs. Dans les rues de la ville, la foule en bras dessus, bras dessous, forme un joyeux cortège. Comme tous les ans, les tout-petits comme les plus grands sont venus chanter leur amour pour ce poisson sauvage. Il n'y a pas d'heure pour manger de la sardine. Avalée toute crue ou grillée au barbecue, celle de Saint-Gilles est réputée plus fine et plus tendre qu'ailleurs. Mais le secret, c'est l'assaisonnement. Une saveur unique qui explose en bouche. " Elles sont moelleuses, tout en étant craquantes sur la peau. C'est très réussi", lance une dame. La sardine sera pêchée jusqu'en octobre. Chaque année, près de 3 000 tonnes de sardines sont débarquées au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. TF1 | Reportage T. Copleux, X. Baumel