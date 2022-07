La Sarthe, l’autre pays des cow-boys

Nous sommes en 1881, en Arizona. Une poignée de cow-boys éméchés viennent d'être éjectés du saloon. Derrière le comptoir, Garrett fait régner l'ordre avec son épouse Kate. Avant d'être tenanciers, le couple avait une autre vie plus conventionnelle. Leur histoire commence par une reconversion. Une idée leur est venue en 2013, lors d'un voyage aux États-Unis alors qu'ils visitent le village de Tombstone, celui du fameux règlement de compte à O.K. Corral. Ils ramènent des vêtements reconstitués d'époque mais aussi des objets de collection, largement suffisants pour décorer leur nouvelle propriété. Celle-ci se trouve dans un ancien corps de ferme qu’ils retapent avec leurs enfants. Pièces par pièces, le couple reproduit fidèlement un village du Far West avec un sens vraiment très aigu du détail puisque même leurs noms ont été changés. Aujourd'hui, ils incarnent un rôle devant les visiteurs. Pour une centaine d'euros par jour, ce groupe d'amies a pu voyager dans le Far West. Elles dormiront derrière les barreaux, dans le bureau du shérif. TF1 | Reportage D. De Araujo, V. Abellaneda