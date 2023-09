La sauce tomate française retrouve des couleurs

Ils ont envahi les rayons de nos magasins, tous les produits à base de tomate transformée. Sauce, concentrée, coulis, ketchup... on en consomme plus d'un million de tonnes chaque année dans l'Hexagone. Mais seulement 15% des produits industriels sont produits dans le pays. Le coût de nos importations s'élève à 400 millions d'euros. Dans la Drôme, les producteurs se mobilisent. La tomate de transformation est petite, ferme et bien rouge. Moins juteuse et moins parfumée, elle n'a pas vocation à être dégustée seule. La famille Comte la cultive de père en fils. Ils produisent 1 500 tonnes chaque année sur des hectares. Des maraîchers ont longtemps dû faire face à la concurrence de l'Espagne, du Portugal, et même de la Chine. Mais désormais, la demande des industriels explose. En un an, le prix d'une tomate a augmenté de 40% à 140 euros la tonne. C'est une aubaine pour le département. L'irrigation est une nécessité absolue. La tomate est gourmande en eau. A l'heure du réchauffement climatique, le département de la Drôme bénéficie d'une ressource abondante. TF1 | Reportage C. Buisine, S. Agi, M. Nadal