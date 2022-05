La sécheresse gagne du terrain

Va-t-il pleuvoir aujourd’hui ? On se pose la question tous les matins. Depuis le 6 février dernier, la réponse est "non". Il ne pleut plus depuis trois mois dans la région. Dans ces jardins ouvriers, à Wasquehal (Nord), les réservoirs d’eau de pluie sont vides, les pluviomètres sont à sec. Bernard, lui, est inquiet pour ses tomates. Elles poussent en ce moment, donc elles ont besoin d’eau. Alors il a trouvé une technique : couvrir la terre de feuilles. Normalement, au printemps, il y pleut régulièrement, mais pas cette année. Sur le marché de Bully-les-Mines (Pas-de-Calais), où l’on est habitué à parler de la pluie et du beau temps, on se demande si le ciel n’est pas un peu détraqué. Sur les étals, les parapluies sont rares. En revanche, les robes et les tenues légères sont de mise, ce qui fait la joie du vendeur. Pour la semaine prochaine, Météo France annonce des températures estivales : 26 °C en moyenne dans le Nord. Les Saints de Glace sont prévus du 11 au 13 mai, mais cette année, il n’y aura probablement pas de risque de gelée. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette